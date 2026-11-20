Izraelskie wojska w czwartek przekroczyły linię zawieszenia broni w centralnej części Strefy Gazy i przeprowadziły operację w rejonie obozu dla uchodźców Nuseirat. Poinformowała o tym UPI, powołując się na izraelskich wojskowych. Według ich danych mieszkańcom nakazano ewakuację przed operacją.

Natarcie w rejonie Nuseirat

Według relacji świadków cytowanych przez BBC czołgi posunęły się na wschód od obozu Nuseirat i dotarły do drogi łączącej północ i południe enklawy. Ostrzał artyleryjski zapewniał osłonę temu natarciu.

Izraelska armia oświadczyła, że operacja była celowana i miała na celu zniszczenie tunelu, który wojskowi nazwali terrorystycznym. Według jej danych tunel znajdował się na zachód od tak zwanej Żółtej Linii, która wyznacza ponad 60% terytorium Strefy Gazy okupowanego przez Izrael.

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Oświadczenia stron

Siły Obronne Izraela i Izraelska Służba Bezpieczeństwa poinformowały we wspólnym oświadczeniu, że tunel stanowił bezpośrednie i natychmiastowe zagrożenie dla izraelskich wojskowych. Rzecznik izraelskiej armii powiedział NBC News, że operacja została zakończona, ale nie był w stanie sprecyzować, kiedy się zakończyła.

Hamas, który kontroluje pozostałą część terytorium Strefy Gazy, nazwał działania Izraela rażącym naruszeniem zawieszenia broni osiągniętego w październiku 2025 roku. NBC News podało, że po rozpoczęciu operacji mieszkańców widziano z rzeczami w pobliżu tymczasowych schronień. Izrael i Hamas wielokrotnie oskarżały się wzajemnie o naruszanie rozejmu.

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