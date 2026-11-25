W miejscowości Burka, na północny zachód od Nablusu na okupowanym Zachodnim Brzegu Jordanu, izraelskie siły przeprowadziły nalot na dwie szkoły dla chłopców — podstawową i średnią. Według agencji Anadolu wojskowi zmusili nauczycieli do opuszczenia budynków, gdy wewnątrz znajdowali się uczniowie i personel pedagogiczny.

Najście na szkoły

Członek lokalnej rady Burki Sami Daghlas oświadczył, że wojskowi wkroczyli do miejscowości, zablokowali kilka dróg i weszli na teren dwóch szkół. Według niego nalot odbył się podczas porannego apelu, a wojskowi pozostawali w pobliżu, gdy rodzice przyjeżdżali odebrać dzieci.

Wojskowi zablokowali także wjazd do miejscowości punktem kontrolnym. Daghlas przekazał, że armia często przeprowadza naloty na te szkoły, twierdząc, że jej żołnierze rzekomo byli obrzucani kamieniami. Wcześniej wojskowi wiązali takie twierdzenia z kamieniami, które uczniowie rzekomo rzucają w izraelskie samochody na pobliskiej drodze.

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Zatrzymania na Zachodnim Brzegu

Oddzielnie Palestyńskie Biuro Medialne ds. Więźniów poinformowało o zatrzymaniu 10 Palestyńczyków, w tym 17-letniego nastolatka, podczas nalotów w różnych rejonach Zachodniego Brzegu. Cztery osoby zatrzymano w południowej części gubernatorstwa Hebron — podczas nalotów na domy w mieście asz-Szujuch i wsi Wadi asz-Szajna.

Według biura nalotom towarzyszyły przeszukania domów i napaści fizyczne. Palestyńskie instytucje zajmujące się sprawami więźniów odnotowały ponad 26 tysięcy zatrzymań na Zachodnim Brzegu od początku wojny w Gazie w październiku 2023 roku do 12 października, w tym osób, które później zwolniono. Palestyńskie źródła informują również o ponad 1220 zabitych i około 13 750 rannych w wyniku ataków na Zachodnim Brzegu, w tym we Wschodniej Jerozolimie.

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