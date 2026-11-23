Izraelskie wojsko przeprowadziło nalot na palestyński obóz dla uchodźców Al-Am'ari w mieście Al-Bira na Zachodnim Brzegu. Według Anadolu Agency wojskowi weszli do domów Palestyńczyków, zatrzymali kilku młodych mężczyzn i rozpoczęli zakrojoną na szeroką skalę kampanię zatrzymań.

Zatrzymania w obozie

Lokalne źródła poinformowały agencję, że izraelska armia skierowała do obozu posiłki i rozmieściła wojskowych w kilku rejonach. Według ich informacji wojskowi wykorzystali centrum dziecięce w obozie jako miejsce przesłuchań zatrzymanych.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zatrzymania w pobliżu Wschodniej Jerozolimy

Osobno gubernatorstwo Jerozolimy wieczorem 22 listopada poinformowało o zatrzymaniu około 18 palestyńskich pracowników w pobliżu miasta Hizma, na północny wschód od Wschodniej Jerozolimy. Według jego danych osoby te zatrzymano, gdy próbowały dostać się do Jerozolimy.

Agencja informuje również, że po rozpoczęciu wojny Izraela w Gazie w październiku 2023 roku nasiliły się ataki na Palestyńczyków i ich mienie na Zachodnim Brzegu. Anadolu Agency wymienia wśród takich działań zabójstwa, wyburzanie domów i budowli, podpalenia meczetów i samochodów, zaorywanie ziem rolnych, ograniczanie rolnikom dostępu do pól, przesiedlanie palestyńskich społeczności oraz rozbudowę osiedli.

Czytaj nas na