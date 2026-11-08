Izraelskie wojska 8 listopada 2026 roku weszły na teren szkoły i przeszukały kilka domów we wsi Al-Samadanija al-Gharbija w syryjskiej prowincji Kunejtra. Poinformowała o tym Agencja Anadolu, powołując się na syryjską telewizję państwową.

Patrol złożony z 14 pojazdów

Telewizja Al-Ikhbariya poinformowała, że do wsi wjechał patrol złożony z 14 pojazdów wojskowych. Według niej wojskowi siłą otworzyli bramę szkoły i weszli na jej teren. W komunikacie nie było informacji o poszkodowanych ani zatrzymanych.

Wcześniej tego samego dnia izraelskie wojska utworzyły tymczasowy punkt kontrolny na północy prowincji Kunejtra. Inny oddział posunął się w kierunku Wadi al-Rakad na zachodzie prowincji Daraa.

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Działania w Kunejtrze i Daraa

Izraelskie jednostki inżynieryjne kontynuowały także budowę umocnień w pobliżu Saida al-Hanut na południu Kunejtry. Agencja Anadolu zauważa, że izraelskie siły wielokrotnie przeprowadzały naloty w Kunejtrze i Daraa: ustanawiały wojskowe blokady, przeszukiwały domy, zatrzymywały cywilów i spychaczami wyrównywały tereny rolnicze.

Po upadku reżimu Baszara al-Asada w grudniu 2024 roku Izrael rozszerzył obecność wojskową w strefie buforowej między Syrią a okupowanymi Wzgórzami Golan i posunął się na obszary południa kraju, mimo porozumienia o rozdzieleniu sił z 1974 roku. Damaszek wielokrotnie domagał się wycofania izraelskich sił z terytorium Syrii, twierdząc, że działania te naruszają suwerenność kraju i porozumienie o rozdzieleniu sił.

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