Na okupowanym Zachodnim Brzegu izraelskie wojsko raniło palestyńskie dziecko i zatrzymało dwóch mężczyzn. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na palestyńskie media.

Według stacji Palestine TV dziecko zostało ranne w stopę podczas nalotu w pobliżu rejonu Kafr Saba w północnej części Kalkilji.

Zatrzymania i przeszukania

Palestyńska agencja Wafa poinformowała, że izraelskie wojsko zatrzymało mężczyznę w jego domu w Hebronie oraz kolejnego w Tajbie, na wschód od Ramallah. Skonfiskowano także samochód drugiego zatrzymanego.

Według Wafa w Hebronie wojskowi weszli do kolejnego domu, zamknęli rodzinę w jednym pokoju i przeszukali mieszkanie. Setki izraelskich osadników weszły na Stare Miasto w Hebronie pod ochroną wojska i zmusiły właścicieli sklepów do zaprzestania pracy. Osadnicy wybili także okna w palestyńskim domu przy ulicy Al-Szuhada, podała agencja.

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Rajdy w innych rejonach

Na zachód od Dżeninu osadnicy, według Wafa, zaatakowali Palestyńczyków zbierających oliwki oraz zabrali traktor i część zbiorów. W Kisan, na wschód od Betlejem, osadnik, według agencji, zaatakował Palestyńczyka i zabrał jego rzeczy.

Wafa poinformowała także o starciach między Palestyńczykami a izraelskim wojskiem podczas rajdów w Dura al-Kara i Nilin w rejonie Ramallah. W prowincji Tulkarm wojsko przeprowadziło rajdy w czterech miejscowościach, utrudniło ruch pojazdów i użyło granatów hukowo-błyskowych. Nie informowano tam o rannych ani zatrzymanych.

Radio Voice of Palestine poinformowało również o dodatkowych rajdach w miastach i wsiach rejonów Betlejem, Nablusu, Tubasu, Dżeninu i Ramallah.

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