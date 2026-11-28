Czterech izraelskich wojskowych weszło do palestyńskiego gaju oliwnego na okupowanym Zachodnim Brzegu, w Palestynie. Ich twarze były zakryte maskami, a na mundurach nie było znaków rozpoznawczych. Jak informuje France 24, wcześniej wojskowi wysiedli z samochodu.

Broń i mundury

W materiale wskazano, że wojskowi mieli przez ramiona przewieszoną broń automatyczną. Weszli do palestyńskiego gaju oliwnego na Zachodnim Brzegu.

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Osoba w gaju oliwnym

W gaju przebywała osoba, która planowała powiedzieć wojskowym, aby opuścili teren. France 24 zaznacza, że osoba ta mogła wcześniej wydawać rozkazy tym, którzy weszli do gaju.

Materiał wideo France 24 o sytuacji na Zachodnim Brzegu opublikowano 28 listopada 2026 roku. Tytuł materiału informuje o wzroście przemocy na okupowanym Zachodnim Brzegu. Źródło oznaczyło materiał jako reportaż wideo i wskazało, że został on również zaktualizowany tego samego dnia.

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