Izraelskie wojsko opuściło rejon Hebronu po operacji — France 24

Izraelskie wojsko zakończyło operację i opuściło rejon w palestyńskim Hebronie na okupowanym Zachodnim Brzegu Jordanu. Po jego wycofaniu mieszkańcy zaczęli wracać do swoich domów, informuje France 24.

Tysiące osób opuściły rejon

Operację rozpoczęto po ataku z 23 października na wojskowy punkt kontrolny w pobliżu Hebronu. Wówczas dwóch palestyńskich napastników zabiło dwóch izraelskich żołnierzy. Następnego ranka wojsko wysiedliło mieszkańców dzielnicy, w której mieszkali napastnicy. Według danych władz miejskich ponad 3 tysiące osób zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów.

Izraelski urzędnik wojskowy oświadczył, że po zakończeniu działań operacyjnych wojsko wycofało się z rejonu Hebronu. Według niego operacje antyterrorystyczne na Zachodnim Brzegu Jordanu trwają.

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Przeszukania i uszkodzone mieszkania

Według urzędnika wojsko przeprowadziło przeszukania w kilku miejscach, zatrzymało i przesłuchało podejrzanych, a także skonfiskowało cztery sztuki broni, kilka kamizelek i inny sprzęt wojskowy. Zburzono również domy dwóch napastników oraz zapieczętowano podziemne pomieszczenie obok jednego z nich.

Muhannad at-Tamimi, którego dom od początku operacji był zajmowany przez wojsko, powiedział AFP, że jego rodzina wróciła do zdemolowanego mieszkania. Jak relacjonował, meble i ubrania były porozrzucane po podłodze, materace przewrócone, a dziecięcy rower uszkodzony.

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