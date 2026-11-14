Na okupowanym Zachodnim Brzegu Jordanu, w Palestynie, izraelskie wojsko zatrzymało 10 Palestyńczyków, w tym kobietę, podczas nalotów w Nablusie. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na lokalne źródła.

Najścia w Nablusie

Według rozmówców agencji izraelskie pojazdy wojskowe wjechały do obozów dla uchodźców Balata i Askar na wschód od Nablusu, obozu Ein Beit al-Ma na zachodzie miasta, a także do rejonów Iskan Rujeib, Al-Masakin al-Shaabiya, Balata al-Balad i Askar al-Balad.

Według lokalnych źródeł wojskowi ewakuowali mieszkańców jednego z domów we wschodniej części Nablusu i urządzili w nim punkt wojskowy. Przesłuchali tam również kilku Palestyńczyków. Kilku młodych mężczyzn, według tych danych, doznało obrażeń po pobiciu przez wojskowych podczas najść w obozie Balata i rejonie Balata al-Balad.

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Ograniczenia w przemieszczaniu się

Izraelskie siły przeszukały także kilka domów w miejscowości Tammun na południe od Tubasu oraz zaostrzyły ograniczenia na punkcie kontrolnym Ein Shibli w północnej części Doliny Jordanu, co utrudniło przemieszczanie się miejscowym mieszkańcom. W prowincji Dżenin przeprowadziły naloty na domy we wsi Al-Mughayyir na wschód od miasta i wkroczyły do rejonu Wadi Burqin na południowy zachód od Dżeninu.

W południowej części Zachodniego Brzegu Jordanu wojskowi zamknęli boczną drogę w pobliżu bramy wojskowej przy wjeździe do obozu dla uchodźców Al-Fawwar na południe od Hebronu. W Bejtunii na zachód od Ramallah izraelskie siły przeprowadziły nalot, a wjazd do wsi Al-Mughayyir na północny wschód od miasta został zablokowany.

Palestyńska agencja WAFA poinformowała, że w piątek wieczorem wojskowi weszli do sali we wsi Al-Mughayyir, gdzie odbywało się wesele, użyli gazu łzawiącego przeciwko około 150 gościom i zatrzymali cztery osoby, w tym pana młodego Hassana Abu Aliyę. Według agencji zostali oni zwolnieni kilka godzin później.

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