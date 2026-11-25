Izraelskie siły wojskowe zatrzymały syryjskiego cywila podczas nalotu w miejscowości Dżubata al-Haszab w północnej części prowincji Kunejtra na południu Syrii. Według Anadolu Agency, powołującej się na syryjską stację telewizyjną Alikhbaria, tożsamości zatrzymanego nie ujawniono.

Rajdy w Kunejtrze i Darze

Wcześniej tego samego dnia izraelskie siły wkroczyły do wsi Ajn al-Bajda w prowincji Kunejtra i ustanowiły punkt kontrolny w celu sprawdzania przechodniów.

W sąsiedniej prowincji Daraa oddział wspierany przez siedem pojazdów wojskowych wkroczył do wsi Abidin i przeszukał kilka domów, podała stacja Alikhbaria.

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Oświadczenia Damaszku

Według agencji izraelskie siły wielokrotnie przeprowadzały rajdy w Kunejtrze i Darze, ustanawiały punkty kontrolne, przeszukiwały domy, zatrzymywały cywilów i oczyszczały buldożerami grunty rolne.

Po upadku reżimu Baszara al-Asada w grudniu 2024 roku Izrael rozszerzył swoją obecność wojskową w strefie buforowej między Syrią a okupowanymi Wzgórzami Golan, a także posunął się na obszary południowej Syrii, zauważa Anadolu Agency. Damaszek wielokrotnie domagał się wycofania izraelskich wojsk z terytorium Syrii, wskazując na naruszenie suwerenności kraju i Porozumienia o rozdzieleniu sił z 1974 roku.

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