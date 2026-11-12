W mieście Gaza w Palestynie 20-letni Mahmoud Kamal Fares Abdel-Malek, kapitan i bramkarz Gaza Sports Club, zginął w izraelskim nalocie. Poinformowała o tym agencja Anadolu Agency, powołując się na Palestyńskie Stowarzyszenie Piłkarskie.

Według stowarzyszenia nalot nastąpił we wtorek w dzielnicy Sabra na południu miasta Gaza.

Grał w finale turnieju

Śmierć Abdel-Maleka zwiększyła liczbę zabitych palestyńskich sportowców i pracowników sektora sportowego do 1017 osób — podało stowarzyszenie. Pięć dni przed śmiercią bramkarz zagrał w finale Pucharu Tysiąca Męczenników, poświęconego sportowcom i działaczom sportowym, którzy zginęli od października 2023 roku.

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Gaza Sports Club zajął drugie miejsce w dywizji Gazy i Północnej Gazy. Finał w tej dywizji odbył się 5 listopada.

Powrót piłki nożnej

Turniej rozpoczął się 4 września i zgromadził ponad 200 drużyn z Gazy, okupowanego Zachodniego Brzegu Jordanu oraz palestyńskich obozów dla uchodźców w Libanie. Zawody oznaczały powrót zorganizowanej piłki nożnej po długiej przerwie spowodowanej wojną i zniszczeniem infrastruktury sportowej.

Wcześniej stowarzyszenie poinformowało także o śmierci 15-letniego piłkarza akademii Al-Najma, Mohammeda Nidala Barbaka. Według jego twierdzeń izraelskie wojsko zastrzeliło nastolatka, gdy grał w piłkę z przyjaciółmi w Al-Mawasi na południu Gazy.

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