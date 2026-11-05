W centralnej części Strefy Gazy izraelski dron zaatakował namiot, w którym mieszkali przesiedleńcy: zginął jeden Palestyńczyk, a kolejny został ranny. Poinformowała o tym Agencja Anadolu, powołując się na źródła medyczne w Szpitalu Męczenników Al-Aksa.

Atak w pobliżu Al-Zawajdy

Według medyków dron wystrzelił dwie rakiety w namiot na zachód od Al-Zawajdy. Lokalne źródła podały, że zabitym był Abd Walid Matar.

Izraelska artyleria ostrzelała również wschodnie rejony miasta Gaza, a izraelskie siły morskie otworzyły ogień w kierunku wybrzeża. Dron zaatakował rejon Al-Karama w mieście Gaza. Na wschód od Chan Junus izraelskie siły przeprowadziły wyburzenia.

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Dane o ofiarach

Według agencji wydarzenia te miały miejsce na tle codziennych naruszeń przez Izrael porozumienia o zawieszeniu broni, które obowiązuje od 10 października 2025 roku. Ministerstwo Zdrowia Gazy podało, że w wyniku takich naruszeń zginęło 1 599 Palestyńczyków, a kolejnych 5 774 zostało rannych.

Według resortu od 8 października 2023 roku izraelskie ataki w Strefie Gazy pochłonęły życie ponad 74 tysięcy Palestyńczyków, a ponad 174 tysiące osób zostało rannych. Ministerstwo poinformowało również o zniszczeniach, które dotknęły około 90% cywilnej infrastruktury enklawy.

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