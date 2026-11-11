Niezależny izraelski profesor Amit Tirosh wyraził poważne obawy o stan zdrowia Hussama Abu Safiyi, dyrektora szpitala Kamal Adwan na północy Gazy. Według The Guardian, Izrael przetrzymuje lekarza bez formalnych zarzutów od niemal 23 miesięcy. Abu Safiya został zatrzymany w miejscu pracy 27 grudnia 2024 roku, a później przeniesiony do celi izolacyjnej w podziemnym więzieniu Rakefet.

Utrata wagi i dolegliwości medyczne

Tirosh, który zapoznał się z dokumentacją medyczną uzyskaną przez organizację Physicians for Human Rights Israel, poinformował, że waga Abu Safiyi spadła z 90 kg w styczniu 2025 roku do 76 kg w maju 2026 roku. Profesor zwrócił uwagę na niewystarczające badanie bólu w klatce piersiowej, opóźnienia w leczeniu świerzbu oraz spadek poziomu hemoglobiny, który wymagał dalszej diagnostyki.

Według niego utrata 14 kg jest niepokojącym objawem, zwłaszcza gdy jej przyczyna nie została ustalona. W lipcu w dokumentacji medycznej odnotowano również siniaki w pobliżu oka, zawroty głowy i ból żeber. Abu Safiya powiedział prawnikom, że był bity przez strażników więziennych, jednak Tirosh zaznaczył, że dokumentacja nie wyjaśnia pochodzenia obrażeń.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Odmowy sądów

W ubiegłym miesiącu Sąd Najwyższy Izraela oddalił wniosek o zwolnienie lekarza. Później sąd okręgowy również odmówił przeprowadzenia niezależnego badania lekarskiego. Jak wynika z orzeczenia sądu, izraelskie władze twierdziły, że Abu Safiya wyolbrzymia problemy zdrowotne, tworzył organizacje z więzienia, wpływał na innych osadzonych i utrzymywał międzynarodowe kontakty.

Physicians for Human Rights Israel oświadczyła, że twierdzenia te nie stanowią podstawy do odmowy niezależnego badania, do którego lekarz ma prawo, według organizacji. Abu Safiya został sklasyfikowany jako „nielegalny kombatant” wraz z ponad 375 pracownikami medycznymi — status ten Izrael wykorzystuje do długotrwałego przetrzymywania bez procesu.

Przedstawiciel Izraelskiej Służby Więziennej nazwał oskarżenia częścią kampanii dyskredytowania Izraela i oświadczył, że służba działa zgodnie z prawem i pozostaje pod stałym nadzorem sądowym. Rodzina Abu Safiyi nie miała z nim bezpośredniego kontaktu podczas uwięzienia.

Czytaj nas na