Izraelski nalot na budynek szpitala Naser w Chan Junusie na południu Strefy Gazy pochłonął co najmniej sześć ofiar śmiertelnych i ranił kolejnych 20 osób. Cyprus Mail poinformował o tym, powołując się na rzecznika służby obrony cywilnej Gazy Mahmuda Basala. Medycy zidentyfikowali jednego z zabitych jako chirurga Rezika Abushirę.

Uszkodzony oddział chirurgiczny

Według Basala uderzenie trafiło w oddział chirurgiczny szpitala i spowodowało znaczne zniszczenia. Na nagraniu Reutera z placówki medycznej widać gruz i meble w pomieszczeniach, a także uszkodzone sufity i przewody.

Rannych przenoszono korytarzami na noszach lub pomagano im przejść przez gruzy. Przy budynku pracowali ratownicy, a ze szpitala wynoszono także ciała zabitych. Przedstawiciel Hamasu potępił uderzenie, nazywając je zbrodnią wojenną.

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Stanowisko izraelskiej armii

Izraelskie wojsko oświadczyło, że celem uderzenia był wysokiej rangi bojownik Hamasu oraz inni członkowie zbrojnego skrzydła ugrupowania, którzy, jak twierdzi, działali na terenie szpitala. Armia Izraela oskarżyła również Hamas o wykorzystywanie kompleksu szpitalnego jako centrum dowodzenia, miejsca przechowywania broni, punktów obserwacyjnych i schronienia dla bojowników.

Reuters nie był w stanie niezależnie zweryfikować tych twierdzeń strony izraelskiej. Izrael twierdzi, że Hamas próbuje się przegrupować i odbudować swój arsenał, podczas gdy ugrupowanie utrzymuje, że przestrzega rocznego zawieszenia broni, i oskarża Izrael o próbę zerwania porozumienia.

Dane o ofiarach

Według organów ochrony zdrowia Gazy od zawarcia porozumienia o zawieszeniu broni w izraelskich atakach zginęło co najmniej 1 600 Palestyńczyków. Izrael poinformował o śmierci czterech żołnierzy. Według szacunków organów ochrony zdrowia Gazy od początku izraelskiej operacji w październiku 2023 roku zginęło ponad 74 tysiące osób. Izrael rozpoczął ofensywę po ataku bojowników Hamasu na południe kraju, w którym, według izraelskich danych, zginęło około 1 200 osób.

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