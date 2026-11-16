Na okupowanym Zachodnim Brzegu, w pobliżu Dżeninu, izraelski jeep wojskowy przejechał dwóch Palestyńczyków. Obaj mężczyźni doznali złamań stóp, a jeden z nich także urazu głowy — podała Agencja Anadolu, powołując się na Palestyńskie Towarzystwo Czerwonego Półksiężyca.

Po incydencie na wschód od Dżeninu medycy przewieźli rannych do szpitala. Palestyńska agencja Wafa podała, że mężczyźni jechali motocyklem, gdy uderzył w nich pojazd.

Zatrzymania w pobliżu Betlejem

W pobliżu wsi Al-Waladża w gubernatorstwie Betlejem izraelscy wojskowi zatrzymali palestyńskich pracowników i brutalnie ich pobili, zanim ich uwolnili — podała Wafa.

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W Turmus Ajja, na północny wschód od Ramallah, uzbrojeni izraelscy osadnicy zaatakowali palestyński dom. Później izraelskie siły przeprowadziły nalot na miasto, użyły gazu łzawiącego w pobliżu sali weselnej i zatrzymały kilku młodych mężczyzn. Według Wafy wszystkich poza jednym później zwolniono.

Uszkodzone mienie i rozbiórki domów

W Ras al-Ahmar, na południowy wschód od Tubasu, czterech izraelskich osadników w pojeździe terenowym uszkodziło systemy zasilania energią słoneczną — oświadczył lokalny urzędnik monitorujący osadnictwo Mutaz Biszarat. Jak powiedział, rozerwali oni również plandeki, którymi przykryto namioty i tymczasowe schronienia rodzin przesiedlonych z tego obszaru.

We Wschodniej Jerozolimie izraelskie władze zmusiły dwie palestyńskie rodziny do zburzenia własnych domów, powołując się na budowę bez pozwoleń — podało gubernatorstwo Jerozolimy. Według Agencji Anadolu na okupowanym Zachodnim Brzegu w ostatnim czasie nasiliły się naloty izraelskiej armii i przemoc ze strony osadników.

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