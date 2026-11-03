Izraelski policjant oskarżony o przestępstwa seksualne — Jerusalem Post

W Izraelu policjant ze stacji w Beit Sze'an, Roni Oved, został oskarżony o nieprzyzwoite czyny bez zgody oraz molestowanie seksualne dwóch współpracowniczek podczas patroli. Poinformował o tym Jerusalem Post, powołując się na Departament Dochodzeń w Sprawach Policjantów przy izraelskim Ministerstwie Sprawiedliwości.

Incydent podczas nocnego patrolu

Jeden z incydentów, według aktu oskarżenia, miał miejsce w kwietniu 2025 roku podczas wspólnego nocnego patrolu. Śledczy twierdzą, że Oved zatrzymał służbowy samochód w gaju w pobliżu Beit Sze'an i zaczął wygłaszać komentarze o charakterze seksualnym na temat ciała swojej koleżanki. Następnie, według prokuratorów, dotykał jej rąk i nóg, a potem genitaliów przez ubranie. Kobieta próbowała osłonić się rękami, aby uniknąć dalszego dotykania.

Następnie policjant miał zawieźć koleżankę do innego punktu widokowego, gdzie nadal wypytywał ją o jej życie seksualne i opisywał czynności seksualne. Gdy wysiedli z samochodu, Oved, jak wskazano w akcie oskarżenia, przycisnął się do niej od tyłu, objął ją i pocałował w szyję. Koleżanka odsunęła jego ręce, wróciła do radiowozu i poprosiła, by zawiózł ją na komisariat.

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Inne zarzuty

Drugi zarzut dotyczy wydarzeń, które miały miejsce mniej więcej między sierpniem a październikiem 2023 roku. Według prokuratury podczas wspólnych patroli Oved zabierał inną pracownicę policji w odległe miejsca i zadawał jej szczegółowe pytania o preferencje i nawyki seksualne, jednocześnie opowiadając o własnych. Kobieta prosiła go, aby przestał, lub odmawiała prowadzenia takich rozmów. Incydent ten zakwalifikowano jako wielokrotne molestowanie seksualne.

O zarzutach poinformował Departament Dochodzeń w Sprawach Policjantów, znany w Izraelu pod skrótem Mahash. We wrześniu izraelski Wysoki Trybunał Sprawiedliwości tymczasowo zawiesił obowiązywanie niektórych przepisów ustawy reformującej strukturę tego organu, w tym zasad powoływania urzędników, na czas rozpatrywania odpowiednich skarg.

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