W Betlejem na Zachodnim Brzegu izraelska para w wieku 41 i 34 lat oraz ich roczny syn zostali ewakuowani po tym, jak przypadkowo wjechali do strefy A. Rodzinę odnaleziono w pobliżu hotelu i przekazano izraelskim siłom bezpieczeństwa.

Wezwanie pomocy

Jak informuje Jerusalem Post, do incydentu doszło w czwartek wieczorem. Około godziny 20:25 ojciec zadzwonił na policyjną linię alarmową i powiedział, że przypadkowo wjechał do strefy A wraz z grupą turystów.

W operacji poszukiwawczej uczestniczyli policja izraelskiego okręgu Judei i Samarii, Wspólna Dyrekcja ds. Koordynacji i Współpracy, przedstawiciele służb koordynacyjnych Sił Obronnych Izraela oraz policja palestyńska. Palestyńscy policjanci później znaleźli mężczyznę w pobliżu hotelu, gdzie przebywał z partnerką i rocznym synem.

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Przesłuchanie po ewakuacji

Po koordynacji między służbami rodzinę przekazano funkcjonariuszom komisariatu policji Etzion oraz przedstawicielom służb koordynacyjnych Sił Obronnych Izraela. Według publikacji cała trójka nie odniosła obrażeń.

Rodzice zostali przesłuchani na komisariacie Etzion pod zarzutem wjazdu do zakazanej strefy. Po przesłuchaniu zostali zwolnieni z zastosowaniem środków ograniczających.

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