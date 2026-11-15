W Chinach na nagraniu państwowej telewizji CCTV zauważono myśliwiec J-10C z pociskiem powietrze–ziemia, który prawdopodobnie jest chińską modyfikacją rosyjskiego Ch-29T. Uzbrojenie było podwieszone pod samolotem podczas startu, podaje South China Morning Post.

CCTV opublikowała nagranie w mediach społecznościowych w środę. Na pocisk zwrócili uwagę chińscy blogerzy wojskowi. Zmodyfikowany wariant tego uzbrojenia widziano wcześniej na myśliwsko-bombowym JH-7A kilka lat temu, a także na myśliwcu J-16 w maju.

Prawdopodobnie zmodernizowany system naprowadzania

Według chińskich wpisów w mediach społecznościowych pocisk na J-10C może mieć zmodernizowaną obrazującą podczerwoną głowicę samonaprowadzającą zamiast oryginalnej rosyjskiej wersji. Jednocześnie South China Morning Post nie zdołał niezależnie zweryfikować szczegółów tej modyfikacji.

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Masa Ch-29T wynosi około 685 kg, a jego przeciwpancerna odłamkowo-burząca głowica bojowa waży 320 kg. Pocisk opracowano do precyzyjnych uderzeń taktycznych na umocnione cele, w tym bunkry, mosty, pasy startowe i okręty nawodne, na odległości od 10 do 30 km.

Uzbrojenie J-10C

Myśliwiec J-10 został opracowany przez Chengdu Aircraft Corporation. Jest to jednosilnikowy wielozadaniowy samolot klasy średniej, a rodzina J-10 jest najliczniejsza wśród myśliwców Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej: w służbie znajduje się około 600 samolotów.

Przed pojawieniem się zmodyfikowanego Ch-29T za główny napędzany środek rażenia celów naziemnych dla J-10C uznawano pocisk manewrujący KD-88 o deklarowanym zasięgu ponad 200 km. Jego zasięg umożliwia przeprowadzanie uderzeń bez wchodzenia w przestrzeń powietrzną z silną obroną przeciwlotniczą, jednak koszt jednego odpalenia jest znacznie wyższy niż w przypadku Ch-29 z silnikiem rakietowym. Myśliwiec może także przenosić pociski powietrze–powietrze i powietrze–okręt.

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