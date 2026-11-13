W Wielkiej Brytanii Jaguar Land Rover (JLR) odnotował kwartalną stratę w wysokości 451 mln funtów po kosztach związanych z likwidacją 4 000 miejsc pracy. Przychody producenta samochodów wzrosły w lipcu–wrześniu do 5,9 mld funtów, jednak koszty restrukturyzacji wyniosły 530 mln funtów, podaje The Guardian.

Redukcja zatrudnienia

JLR oświadczył, że zdecydowaną większość zwolnień planuje przeprowadzić poprzez dobrowolne odejścia. Firma potwierdziła już 3 000 takich odejść, a większość objętych nimi pracowników zakończy pracę pod koniec listopada.

Bez uwzględnienia kosztów restrukturyzacji JLR osiągnął niewielki zysk operacyjny. Jednocześnie na wynik finansowy wpłynął spadek sprzedaży w Chinach i na Bliskim Wschodzie.

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Bariery handlowe

Dyrektor generalny JLR P. B. Balaji stwierdził, że Wielka Brytania i Unia Europejska powinny zrezygnować z planów wprowadzenia nowych barier handlowych po Brexicie w obliczu konkurencji ze strony chińskich producentów pojazdów elektrycznych.

Producenci samochodów lobbują za odroczeniem wprowadzenia od 1 stycznia zasad pochodzenia towarów. Zasady te grożą 10-procentowymi cłami na pojazdy elektryczne w handlu między Wielką Brytanią a UE, jeśli samochody wykorzystują akumulatory z Azji. UE rozważa również zasady „wyprodukowano w Europie”, które mogą pozbawić samochody produkowane w Wielkiej Brytanii dostępu do subsydiów.

JLR rozpoczął produkcję elektrycznych Land Roverów od flagowego Range Rovera, który jest wytwarzany w Solihull w regionie West Midlands. Firma planuje także elektryczne wersje Range Rover Sport, Defendera i Defender Sport.

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