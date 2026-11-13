Na północy Burkina Faso, w pobliżu granicy z Mali, nasiliły się walki między powiązaną z Al-Kaidą grupą Dżamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) a afiliowanym przy ISIS Państwem Islamskim w Prowincji Sahelu (ISSP). Od początku września obie grupy rywalizują o kontrolę nad terytoriami i wpływy na obszarach przygranicznych, informuje Al Jazeera.

Twierdzenia o dużych stratach

Jedno z pierwszych dużych starć miało miejsce na początku września w pobliżu Kacham przy granicy z Mali. ISSP oświadczyło, że zabiło ponad 200 bojowników JNIM, schwytało ponad 30 osób, a także zdobyło broń i motocykle. Dane te nie zostały niezależnie potwierdzone. Analityk grupy monitorującej ACLED, Heni Nsaibia, zaznaczył, że jeśli deklarowana liczba zabitych zostanie potwierdzona, bitwa ta będzie najkrwawszym starciem między obiema grupami.

9 października starcia zaostrzyły się w rejonie Gandadouri w północnej prowincji Oudalan. Wydawnictwo ISIS Al-Naba później oświadczyło, że zginęło ponad 400 bojowników JNIM. JNIM publicznie nie skomentowało tych twierdzeń, a niezależnej oceny liczby ofiar nie ma. 1 listopada ISSP opublikowało fotografie, które określiło jako dowód swojego zwycięstwa. Regionalne medium i-Sahel naliczyło na zdjęciach co najmniej 120 ciał, lecz nie zdołało ustalić, czy osoby te brały udział w deklarowanej bitwie.

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Kryzys bezpieczeństwa w regionie

Rywalizacja między JNIM a ISSP trwa od 2019 roku. Według ACLED od tego czasu doszło między nimi do około 320 starć zbrojnych, w których zginęło ponad 2 200 bojowników. Jednocześnie JNIM nadal zyskuje przewagę w walce z siłami rządowymi Burkina Faso. W przeglądzie z marca 2026 roku ACLED odnotowało ponad 30 ataków JNIM podczas lutowej kampanii przeciwko wojsku i wspieranym przez państwo Ochotnikom na rzecz Obrony Ojczyzny. Według grupy monitorującej w tych atakach zginęło ponad 120 żołnierzy, strażników leśnych i członków milicji.

Według szacunków ONZ około 4,5 mln ludzi w Burkina Faso będzie potrzebowało pomocy humanitarnej w 2026 roku. Ostatni zbiorczy oficjalny szacunek wewnętrznych przesiedleń, opublikowany w marcu 2023 roku, wynosił około 2,1 mln osób. ACLED odnotowało również rozprzestrzenienie się konfrontacji między JNIM a ISSP na regiony Tillabéri i Dosso w Nigrze oraz stan Kebbi w Nigerii.

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