W Johannesburgu w RPA miejska spółka Johannesburg Water zaproponowała zaostrzenie ograniczeń w korzystaniu z wody pierwszego stopnia, aby zmniejszyć obecny popyt o około 15%. Miasto przeżywa ostry kryzys wodny: wysoki popyt i nadmierne zużycie uniemożliwiają zbiornikom i wieżom ciśnień uzupełnienie zapasów, co prowadzi do niskiego ciśnienia, przerywanych dostaw wody i długotrwałych przerw, podaje TimesLIVE.

Jakie obszary dotknął kryzys

Zespoły techniczne rekonfigurują sieć i punktowo ograniczają dostawy wody, aby zrównoważyć dostępne zasoby i ustabilizować dystrybucję. Problemy dotknęły systemu Commando, obejmującego Crosby, Brixton i Hursthill; Central z Parktown, Berea, Yeoville i Linksfield; a także Sandton, obejmującego Bryanston, Illovo i Morningside. Zakłócenia występują również w części Midrandu, Randburga–Roodepoortu, Soweto oraz południowych rejonów miasta.

Według rzeczniczki Johannesburg Water Nombuso Shabalali najbardziej z powodu spadku poziomu wody w zbiornikach i wieżach ucierpią obszary położone na wzniesieniach.

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Proponowane ograniczenia

Wśród proponowanych środków są zakaz podlewania od 6:00 do 18:00, obowiązkowe używanie końcówek rozpylających na wężach, zakaz mycia wodą utwardzonych powierzchni oraz zwilżania piasku do prac budowlanych. Miasto zaproponowało również zaprzestanie podlewania parków i przestrzeni publicznych. Wykonawcy Johannesburg Roads Agency i Johannesburg Water mogą zostać zobowiązani do używania oczyszczonych ścieków zamiast wody pitnej podczas budowy dróg i prac związanych z czyszczeniem hydrodynamicznym.

Jeśli po wprowadzeniu tych środków popyt nadal będzie rósł, Johannesburg Water rozważy ograniczenia drugiego stopnia. Radny Sojuszu Demokratycznego Ralph Bittkau stwierdził, że ograniczenia są skutkiem niezdolności władz do zapewnienia wystarczającego dostępu do wody, a także twierdził, że Johannesburg Water traci 49,8% wody z powodu nielegalnych przyłączy, obchodzenia liczników i strat technicznych. Regionalna struktura Afrykańskiego Kongresu Narodowego zakwestionowała decyzję Rand Water o ograniczeniu hurtowych dostaw wody do Johannesburga i wezwała spółkę do publicznego wyjaśnienia procesu podjęcia tej decyzji.

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