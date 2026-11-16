JPMorgan i DBS połączyły sieci dla całodobowych przelewów między USA a Singapurem — CoinDesk
Singapurski bank DBS i JPMorgan połączyły swoje blockchainowe sieci depozytowe, umożliwiając zatwierdzonym klientom całodobowe przelewanie tokenizowanych dolarów amerykańskich między Singapurem a Stanami Zjednoczonymi, w tym w weekendy. Informuje o tym CoinDesk.
Nowe połączenie łączy usługę DBS Token Services z Kinexys by J.P. Morgan — blockchainowym działem JPMorgan zajmującym się płatnościami. Oba systemy działają w zamkniętych sieciach blockchain, do których dostęp mają wyłącznie zatwierdzone banki i klienci.
Nie chodzi o kryptowalutę
Przelewy są realizowane w formie tokenizowanych depozytów — cyfrowego zapisu zwykłego depozytu bankowego w dolarach. Takie środki nie są nową kryptowalutą: bank rejestruje saldo klienta w swojej sieci blockchain jako cyfrowy token, co umożliwia realizację transakcji poza standardowym harmonogramem tradycyjnych systemów płatniczych.
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Do koordynowania rozliczeń banki wykorzystują sieć Partior, którą pomagały założyć. Inicjatywa jest również związana z projektem BLOOM, kierowanym przez Monetary Authority of Singapore. DBS i JPMorgan wspólnie kierują w tym projekcie grupą roboczą ds. interoperacyjności różnych systemów pieniądza cyfrowego.
Ograniczenia dla tradycyjnych rachunków
Przelewy w sieci Kinexys są dostępne całodobowo przez cały rok. Jednocześnie transakcje między tradycyjnymi rachunkami bankowymi a rachunkami blockchain JPMorgan są niedostępne w każdą sobotę przez trzy godziny — od 15:00 do 18:00 czasu wschodniego USA. W komunikacie zaznaczono, że bank opracowuje rozwiązanie mające usunąć to ograniczenie.
Firma płatnicza Ant International planuje wykorzystywać nowe połączenie do zarządzania środkami między swoimi strukturami w Singapurze i USA. Według Money20/20 i FXC Intelligence wartość wychodzących płatności transgranicznych w Azji może wzrosnąć z 13,5 bln dolarów w 2025 roku do 24 bln dolarów w 2033 roku.