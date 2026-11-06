Globalny rynek ropy naftowej ponownie zmierza w kierunku nadwyżki podaży z powodu spadku popytu wywołanego wysokimi cenami. Jak informuje OilPrice, analitycy Goldman Sachs i JPMorgan uważają, że obawy przed niedoborem ropy słabną, natomiast rosną obawy dotyczące nadwyżki.

Ocena JPMorgan

JPMorgan podał, że we wrześniu światowy rynek ropy powrócił do nadwyżki wynoszącej 1,1 mln baryłek dziennie. W październiku, według szacunków banku, nadwyżka podaży wzrosła do 1,4 mln baryłek dziennie — niemal do średniego ubiegłorocznego poziomu 1,3 mln baryłek dziennie.

Goldman Sachs jednocześnie uznawał rynek za zrównoważony we wrześniu i październiku w związku z doniesieniami o wznowieniu eksportu ropy z Zatoki Perskiej. Bank poinformował również, że w ciągu ostatnich dwóch miesięcy nie wykrył globalnego spadku zapasów ropy, choć w poprzednich miesiącach zapasy malały.

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Przepływy przez Cieśninę Ormuz

Według firmy analitycznej Vortexa wolumen przepływów ropy przez Cieśninę Ormuz, w tym kondensatu, wyniósł około 14 mln baryłek dziennie. Odpowiada to 86% poziomu sprzed wojny. Jednocześnie analityk Vortexa George Morris zaznaczył, że w październiku morski eksport ropy z Bliskiego Wschodu nieco spadł w porównaniu z niedawnymi maksimami ze względu na podwyższone ryzyko w Cieśninie Ormuz.

Ocena MAE

Międzynarodowa Agencja Energetyczna w miesięcznym raporcie oszacowała utratę światowego popytu na ropę w tym roku na 2,6 mln baryłek dziennie. Agencja oszacowała również odbudowę podaży we wrześniu na 2,5 mln baryłek dziennie, ale ostrzegła, że w ujęciu rocznym podaż zmniejszy się o 5,8 mln baryłek dziennie — do 100,7 mln baryłek dziennie.

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