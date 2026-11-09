Japońska spółka kolejowa JR East testuje na stacji Shinjuku w Tokio autonomicznego robota do zbierania śmieci. Urządzenie opracowane przez kalifornijską firmę Cartken zaczęto testować w holu stacji 8 września. Robot ma 40-litrowy pojemnik i ma zmniejszyć obciążenie personelu obsługującego kosze na śmieci na dużych dworcach, informuje The Japan Times.

Robot dla zatłoczonego dworca

Robot orientuje się za pomocą czujników i wgranej mapy terenu, a operatorzy mogą zdalnie go monitorować i nim sterować. Czujniki śledzą także stopień zapełnienia pojemnika: urządzenie ma się zatrzymać, zanim zostanie on przepełniony.

Według przedstawicielki JR East Riny Mitomo, aby robot mógł pracować w zatłoczonych miejscach, trasy należy planować tak, by nie poruszał się on pod prąd głównego strumienia pasażerów. Test wykazał również, że niewielka prędkość pozwala skrócić bezpieczny dystans, przy którym maszyna automatycznie hamuje przed ludźmi, oraz poruszać się płynniej.

Na obecnym etapie robot stosunkowo łatwo porusza się po stacji poza godzinami szczytu. JR East nie zakończyła jeszcze oceny odbioru urządzenia przez pasażerów, jednak firma określiła pierwsze opinie jako bardziej pozytywne, niż oczekiwano. W przyszłości przewoźnik rozważa wykorzystanie takich robotów do komunikatów o ruchu pociągów, nawigacji po stacji, wyświetlania reklam i sprzedaży towarów.

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Niedobór publicznych koszy na śmieci

Brak publicznych koszy na śmieci jest jedną z zauważalnych niedogodności dla osób odwiedzających Japonię. W badaniu Japońskiej Agencji Turystyki przeprowadzonym od listopada 2025 roku do stycznia 2026 roku wśród 4 110 cudzoziemców opuszczających kraj na ten problem skarżyło się 17,2% respondentów.

Usuwanie koszy na śmieci w wielu miejscach publicznych rozpoczęło się po ataku sarinowym w tokijskim metrze w 1995 roku i wprowadzeniu późniejszych środków bezpieczeństwa. Tokyo Metro w szczególności usunęło pojemniki ze wszystkich swoich stacji w styczniu 2022 roku, powołując się na zagrożenia dla bezpieczeństwa. Władze wskazywały również na przepełnienie koszy, nielegalne wyrzucanie odpadów domowych i koszty utrzymania.

Jednym z rozwiązań technologicznych są solarne inteligentne kosze SmaGO, które automatycznie prasują odpady co pięć minut i według dystrybutora Forcetec mają około pięciokrotnie większą pojemność niż zwykłe kosze. W Japonii działa około 650 takich urządzeń w około 80 lokalizacjach; 118 z nich zainstalowano w Tokyo Dome.

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