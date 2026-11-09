Zadłużony południowokoreański nadawca JTBC planuje w styczniu wybrać preferowanego oferenta, który przejmie spółkę. Korea Herald poinformował o tym, powołując się na oficjalne ogłoszenie o planowanej sprzedaży.

Otwarty konkurs

Sprzedaż zostanie przeprowadzona w drodze otwartego postępowania konkurencyjnego z udziałem kapitału zewnętrznego. Przy transakcji doradza firma audytorska EY Hanyoung. Potencjalni oferenci mogą składać listy intencyjne w ciągu najbliższych czterech tygodni.

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JTBC oświadczyło, że przeprowadzi proces w sposób przejrzysty i uczciwy, zgodnie z obowiązującym prawem oraz procedurami sądu ds. restrukturyzacji. Nadawca liczy, że fuzja lub przejęcie pomoże stworzyć stabilne podstawy rozwoju i wzmocnić konkurencyjność jego treści oraz kanałów telewizyjnych.

Rehabilitacja sądowa

Ogłoszenie o sprzedaży pojawiło się około dwóch miesięcy po tym, jak pod koniec sierpnia Sąd Upadłościowy w Seulu zatwierdził wniosek JTBC o rozpoczęcie postępowania rehabilitacyjnego. Dało to spółce możliwość restrukturyzacji zadłużenia pod nadzorem sądu.

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