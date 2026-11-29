Niemiecki bokser Agit Kabayel 28 listopada w Düsseldorfie w Niemczech zachował tytuł mistrza świata WBC w wadze ciężkiej, pokonując Albańczyka Nelsona Hysę po przerwaniu walki w drugiej rundzie. Pojedynek odbył się na Merkur Spiel Arena.

Kontuzja w drugiej rundzie

Jak podaje Channel NewsAsia, 42-letni Hysa wcześniej nie poniósł porażki w 25 zawodowych walkach. W drugiej rundzie skrzywił się z bólu z powodu podejrzewanej kontuzji łokcia. Bokser próbował kontynuować pojedynek, jednak jego narożnik rzucił ręcznik, gdy Kabayel przycisnął rywala do lin i zadawał ciosy.

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Pierwsza obrona tytułu

Dla 34-letniego Kabayela była to pierwsza obrona pasa po tym, jak ukraiński bokser Ołeksandr Usyk w czerwcu zrzekł się tytułu WBC wraz z innymi swoimi pasami. Walkę przeprowadzono w Dniu Niepodległości Albanii na arenie mieszczącej 60 tysięcy widzów.

Przed pojedynkiem dziesięć razy zabrzmiał dzwon na cześć irlandzkiego boksera Lee Reevesa, który w tym miesiącu zmarł w wieku 31 lat po ciężkich obrażeniach odniesionych podczas walki w sierpniu. Kabayel został pierwszym niemieckim mistrzem świata w wadze ciężkiej od czasu Maksa Schmelinga w 1932 roku.

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