Izraelski gabinet bezpieczeństwa zatwierdził wprowadzenie do Gazy Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych (ISF), poinformował Jerusalem Post.

Zadania sił

Określoną misją ISF ma być rozbrojenie Hamasu. Publikacja zaznaczyła, że siły międzynarodowe mają wejść do Gazy właśnie w celu wykonania tego zadania.

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Warunki odbudowy

Gabinet bezpieczeństwa podkreślił, że odbudowa Gazy nie może się rozpocząć, dopóki Hamas nie zostanie rozbrojony, a sama Gaza nie zostanie zdemilitaryzowana. Jerusalem Post określił tę historię jako rozwojową.

W podpisie pod zdjęciem w materiale podano, że amerykański żołnierz otwiera wejście do LSA Endurance — punktu wsparcia logistycznego i rozmieszczenia ISF. Obiekt, działający pod kierownictwem Rady Pokoju, znajduje się w pobliżu granicy z Gazą w rejonie Kerem Szalom na południu Izraela; zdjęcie jest datowane na 10 sierpnia 2026 roku.

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