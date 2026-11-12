Rząd Indii 11 listopada zatwierdził utworzenie w Nowym Delhi megamuzeum Yuge Yugeen Bharat, poświęconego historii i cywilizacji kraju. Indyjski rząd szacuje koszt projektu na około 340 mln dolarów, informuje Asharq Al-Awsat.

Muzeum w dawnych budynkach rządowych

Nazwa Yuge Yugeen Bharat jest w przybliżeniu tłumaczona jako „Indie przez wieki” i nawiązuje do Bharat, starożytnej sanskryckiej nazwy kraju. Muzeum mieścić się będzie w budynkach North Block i South Block — dawnych biurach służby cywilnej, zaprojektowanych w latach 20. XX wieku przez brytyjskich architektów Edwina Lutyensa i Herberta Bakera.

Zgodnie z oświadczeniem rządu planowana powierzchnia kompleksu wyniesie około 178 509 metrów kwadratowych. Indyjski rząd oświadczył, że po porównaniu z dużymi muzeami międzynarodowymi Yuge Yugeen Bharat będzie mieć największą powierzchnię wystawienniczą na świecie.

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Otwarcie pierwszej galerii

Pierwszą galerię planuje się otworzyć dla zwiedzających pod koniec 2027 roku, a cały projekt ma zostać ukończony w roku finansowym 2030–2031. Do potencjalnej ekspozycji wytypowano już około 1,8 mln obiektów z muzeów narodowych i państwowych, kolekcji archeologicznych oraz zbiorów prywatnych.

Rząd Indii określił przyszłą placówkę jako narodową publiczną instytucję kulturalną, która ma stworzyć możliwości nauki, badań i interakcji kulturalnej. Projekt jest obliczony na przyjęcie do 10 mln odwiedzających rocznie.

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