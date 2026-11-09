W Trynidadzie i Tobago Rada Ministrów może w najbliższych dniach rozważyć propozycje wznowienia działalności rafinerii ropy naftowej Pointe-à-Pierre na wybrzeżu Zatoki Paria. Poinformował o tym 6 listopada minister energii Roodal Moonilal, podaje The Rio Times.

Rozpatrzenie planu i przetarg dla inwestorów

Według ministra rząd kończy przygotowywanie dokumentacji i procedur prawnych. Do końca 2026 roku władze liczą na ogłoszenie zaproszenia do składania ofert — formalnej procedury wyboru firm zainteresowanych projektem.

Moonilal poinformował o zainteresowaniu wznowieniem działalności zakładu ze strony podmiotów lokalnych i międzynarodowych. Państwowa spółka Guaracara Refining Company, która posiada aktywa przedsiębiorstwa i odpowiada za ich techniczne utrzymanie, wraz ze specjalistami technicznymi zapewniła ministra, że rafinerię można ponownie uruchomić.

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Termin możliwego uruchomienia

Minister oświadczył, że po pozyskaniu niezbędnych inwestycji przerób ropy może zostać wznowiony w ciągu trzech do sześciu miesięcy. Rząd Trynidadu i Tobago dąży do powrotu kraju na międzynarodowy rynek przerobu ropy oraz dostarczania benzyny, oleju napędowego i paliwa lotniczego do państw Karaibskiej Wspólnoty CARICOM i na inne rynki.

Rafineria Pointe-à-Pierre zaprzestała przerobu ropy w 2018 roku podczas restrukturyzacji państwowej spółki naftowej Petrotrin. Wówczas tysiące osób straciły pracę. Moonilal wskazał również jako perspektywiczne czynniki wzrost wydobycia ropy w sąsiedniej Gujanie oraz dostępność regionalnych dostaw surowca.

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