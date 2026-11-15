15 listopada w Republice Zielonego Przylądka odbywają się wybory prezydenckie, w których była minister sprawiedliwości Joana Rosa rywalizuje z urzędującym prezydentem José Marią Nevesem, ubiegającym się o drugą kadencję. Rosa może zostać pierwszą kobietą wybraną na prezydenta kraju od czasu uzyskania przez niego niepodległości od Portugalii w 1975 roku, informuje The Hindu.

Sześciu kandydatów i możliwa druga tura

W wyborach uczestniczy sześciu kandydatów. Jeśli żaden z nich nie uzyska ponad 50% głosów, druga tura zostanie wyznaczona na 29 listopada. Joanę Rosę popiera opozycyjny Ruch dla Demokracji. Jest ona pierwszą kandydatką na urząd prezydenta Republiki Zielonego Przylądka od czasu uzyskania przez państwo niepodległości.

Kobiety zajmowały już wysokie stanowiska w rządach kraju, jednak Republika Zielonego Przylądka wciąż nie miała ani kobiety na stanowisku premiera, ani kobiety prezydent. W systemie parlamentarnym państwa główne uprawnienia wykonawcze należą do premiera, podczas gdy urząd prezydenta ma głównie charakter reprezentacyjny. Jednocześnie wybierana w głosowaniu bezpośrednim głowa państwa może wetować ustawy.

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Starcie sił politycznych

Neves wygrał poprzednie wybory prezydenckie w 2021 roku, zdobywając około 52% głosów. W obecnej kampanii obiecał uzyskać ponadpartyjne poparcie dla poprawy warunków mieszkaniowych, ochrony zdrowia i edukacji, tworzenia miejsc pracy oraz podnoszenia wynagrodzeń.

Rosa podkreśla potrzebę zachowania równowagi władzy. Afrykańska Partia Niepodległości Republiki Zielonego Przylądka, która popiera Nevesa, zdobyła w maju większość parlamentarną, kończąc dziesięcioletnie rządy Ruchu dla Demokracji. Zwycięstwo Rosy oznaczałoby, że urząd prezydenta i rząd ponownie znalazłyby się w rękach politycznych rywali.

Republika Zielonego Przylądka to państwo wyspiarskie na Oceanie Atlantyckim u wybrzeży Afryki Zachodniej, liczące około pół miliona mieszkańców. Do głosowania zarejestrowanych jest prawie 77 tysięcy obywateli kraju przebywających za granicą, co stanowi niemal jedną piątą całego elektoratu.

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