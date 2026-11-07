W Japonii były reprezentant kraju Kazuyoshi Miura w wieku 59 lat został najstarszym piłkarzem, który zagrał w trzeciej lidze J.League. Napastnik wszedł z ławki rezerwowych w doliczonym czasie drugiej połowy domowego meczu Fukushima United przeciwko FC Ryukyu, który zakończył się zwycięstwem gospodarzy 4:1.

Rekord w 42. sezonie

W momencie wejścia na boisko Miura miał 59 lat, osiem miesięcy i 12 dni. Pobiegł własny rekord J.League w 42. sezonie profesjonalnej kariery, informuje Channel NewsAsia.

Ten mecz był dla Miury pierwszym występem ligowym od 2021 roku. Wówczas raz zagrał w najwyższej klasie rozgrywkowej Japonii w barwach Yokohama FC, klubu posiadającego jego kontrakt.

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Poprzednie występy

W minionym sezonie napastnik rozegrał sześć meczów w skróconym specjalnym turnieju w formacie podzielonego sezonu. Spotkań tych nie klasyfikowano jako oficjalnych meczów ligowych.

W lipcu Miura strzelił gola w Pucharze Cesarza, przerywając niemal czteroletnie oczekiwanie na bramkę w meczach rywalizacyjnych. Piłkarz znany jako „Król Kazu” kontynuuje profesjonalną karierę już w piątej dekadzie.

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