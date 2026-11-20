Administracja gubernatora Kalifornii Gavina Newsoma zaproponowała przyznanie władzom stanowym uprawnień do pilnego wstrzymywania działania modeli sztucznej inteligencji, które stwarzają bezpośrednie zagrożenie katastrofalnymi szkodami. Inicjatywa jest częścią zaleceń dotyczących wzmocnienia nadzoru nad dużymi twórcami zaawansowanych systemów AI.

Standardy i niezależna weryfikacja

Jak podaje Anadolu Agency, raport zatytułowany „AI Safety in 2026 and Beyond” opublikowano 16 listopada. Został on przygotowany przez California Government Operations Agency w konsultacji z California Office of Emergency Services i zewnętrznymi ekspertami.

Dokument proponuje wprowadzenie obowiązkowych standardów bezpieczeństwa, ochrony i przejrzystości. Duzi twórcy zaawansowanych modeli AI musieliby przestrzegać podstawowych wymogów przez cały proces tworzenia takich systemów.

Licencjonowane niezależne organizacje weryfikacyjne byłyby zobowiązane przekształcać te standardy w procedury testowe, prowadzić ciągłe oceny, mieć wystarczający dostęp do modeli oraz przekazywać regulatorom stanowym nieocenzurowane wnioski.

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Mechanizm natychmiastowej interwencji

Proponowany mechanizm umożliwiałby urzędnikom stanowym natychmiastowe nakazanie wstrzymania modelu, jeśli istnieją przekonujące dowody bezpośredniego katastrofalnego zagrożenia lub poważnego ryzyka utraty kontroli przez ludzi. Taki nakaz obowiązywałby natychmiast do czasu rozpatrzenia sprawy przez sąd, choć twórcy mogliby go zaskarżyć i wystąpić o tymczasowy zakaz sądowy.

Dokument przewiduje stosowanie najmniej restrykcyjnych środków wystarczających do usunięcia zagrożenia oraz uchylenie nakazu wstrzymania po ustaniu bezpośredniego niebezpieczeństwa. Po każdym takim nakazie California Office of Emergency Services musiałoby przeprowadzić dochodzenie, określić wyciągnięte wnioski i zaktualizować wytyczne dotyczące bezpieczeństwa.

Zalecenia nie są prawnie wiążące i wymagają zatwierdzenia legislacyjnego. Kalifornia obecnie nie ma uprawnień do natychmiastowego wyłączania modeli AI w ramach proponowanego schematu.

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