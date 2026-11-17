W Brukseli w Belgii szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas oświadczyła, że Unia Europejska nadal omawia możliwość wprowadzenia zakazu wjazdu dla Rosjan, którzy brali udział w wojnie. Jak powiedziała, dane o takich osobach można uzyskać dość łatwo. Poinformowała o tym Meduza.

Kallas wyjaśniła, że Rosja ma system biurokratyczny, który przechowuje dane o wszystkich osobach biorących udział w wojnie. Zaznaczyła również, że obecnie większość informacji jest zdigitalizowana.

Co powiedziała Kallas

Podczas konferencji prasowej Kallas podkreśliła, że nie jest ekspertką od technicznych szczegółów pozyskiwania takich informacji. Jednocześnie powiedziała, że istnieją sposoby uzyskania danych, a specjaliści, z którymi rozmawiała, uważają to za względnie nieskomplikowane.

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Reakcja rosyjskiej Dumy Państwowej

Przewodniczący Dumy Państwowej Rosji — państwa-agresora — Wiaczesław Wołodin oświadczył, że Kallas rzekomo publicznie zapowiedziała zamiar wykradzenia danych osobowych uczestników wojny. Twierdzi on, że jej działania rzekomo naruszają co najmniej trzy artykuły rosyjskiego kodeksu karnego. Według Wołodina łączna kara na podstawie wskazanych przez niego artykułów może sięgać około 20 lat pozbawienia wolności.

W przeddzień UE rozszerzyła listę sankcyjną wobec Rosji, dodając rafinerie ropy naftowej, przedsiębiorstwa petrochemiczne, inne firmy oraz dziesiątki banków. Sankcjami objęto również założycielkę Wildberries Tatianę Kim, Siergieja — syna przewodniczącej Rady Federacji Walentiny Matwijenko — a także założyciela funduszu venture capital Leta Capital Aleksandra Czaczawę.

Kallas poinformowała, że UE przygotowuje 22. pakiet sankcji. Według źródła 21. pakiet sankcji Unia Europejska zatwierdziła w lipcu 2026 roku, a Kallas nazwała go największym od czterech lat.

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