Crystal Palace zremisował 1:1 z Hoffenheim w meczu Ligi Europy. Daichi Kamada wyrównał w 90+1. minucie, gdy angielski zespół grał już w osłabieniu po czerwonej kartce dla Adama Whartona.

Jak informuje The Guardian, goście objęli prowadzenie w siódmej minucie. Tim Lemperle podał z prawego skrzydła, a Alexander Prass uderzył z pierwszej piłki. Bramkarz Dean Henderson dotknął piłki, lecz nie zdołał powstrzymać jej przed przekroczeniem linii bramkowej.

Szanse przed przerwą

Hoffenheim mógł podwyższyć prowadzenie w pierwszej połowie: Andrej Kramarić groźnie uderzył z woleja, ale Henderson uratował gospodarzy. Ozan Kabak również nie wykorzystał okazji po rzucie rożnym — obrońca główkował ponad bramką z bliskiej odległości.

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Szanse dla Crystal Palace mieli Kamada, Jean-Philippe Mateta i Yeremy Pino. W 66. minucie Wharton wyprowadził Pino na pozycję strzelecką, jednak bramkarz Hoffenheim Oliver Baumann obronił piłkę.

Czerwona kartka i późny gol

Wharton otrzymał pierwszą żółtą kartkę w 58. minucie, a w 77. został wyrzucony z boiska po walce o górną piłkę, w której użył łokcia. Mimo przewagi liczebnej Hoffenheim nie utrzymał zwycięstwa.

W doliczonym czasie gry goście nie zdołali wybić piłki po zamieszaniu w polu karnym. Kamada wykorzystał okazję i uderzył nisko pod Baumannem, ustalając końcowy wynik. Według statystyk meczowych Crystal Palace miał piłkę przez 54% czasu i oddał pięć celnych strzałów — tyle samo co Hoffenheim.

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