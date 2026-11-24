Kamera HiRISE na pokładzie orbitera NASA Mars Reconnaissance Orbiter zarejestrowała w rejonie Dedalia Planum na Marsie niezwykle uporządkowane, zakrzywione rzędy jasnych głazów. Wzory otaczają kratery i inne elementy powierzchni w wysokogórskiej części wulkanicznego regionu Tharsis w pobliżu marsjańskiego równika, podaje ScienceAlert.

Zakrzywione linie na powierzchni

Nowe zdjęcia HiRISE wykonano w sierpniu 2024 roku. Na obszarze o wymiarach około 5 na 15 kilometrów widoczny jest złożony układ łagodnie zakrzywionych linii. Nieżyjący już planetolog z Amerykańskiej Służby Geologicznej, Paul Geissler, opisał je w październiku 2024 roku jako długie zakrzywione rzędy jasnych głazów w odstępach od 5 do 10 metrów, przypominające odcisk palca.

Według Geisslera podobnych struktur nie zaobserwowano dotąd w innych miejscach na Marsie, a naukowcy nie wiedzą, jak powstała taka rzeźba terenu. Jednocześnie zdjęcia orbitalne wykonane w 2002 roku wskazywały, że obszar ten jest stosunkowo jednolity i pozbawiony wyraźnych form rzeźby.

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Możliwe wyjaśnienia

Na Ziemi uporządkowane pasy, kręgi i wielokąty z kamieni mogą powstawać w wyniku zjawiska znanego jako sortowana gleba wzorzysta. W zimnych warunkach powtarzające się cykle zamarzania i rozmarzania stopniowo oddzielają większe kamienie od drobniejszej gleby.

Dedalia Planum leży na wysokości około 5 455 metrów. Jedno z możliwych wyjaśnień zakłada, że mogą tam również występować cykle zamarzania i rozmarzania, jednak źródło podkreśla, że nie można tego uznać za ustalony fakt.

Inna hipoteza wiąże się z aktywnością sejsmiczną. Drgania gruntu mogą wywoływać efekt orzecha brazylijskiego: większe cząstki przemieszczają się ku górze, a mniejsze opadają w dół. Obecnie nie wiadomo jednak, czy marsjańskie wstrząsy mogą tworzyć tak uporządkowane rzędy oraz czy aktywność sejsmiczna w Tharsis jest wystarczająca dla takiego wyjaśnienia.

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