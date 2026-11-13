Kapitan reprezentacji Australii w krykiecie testowym Pat Cummins podczas konferencji prasowej w Sydney odrzucił twierdzenia Usmana Khawaji o rzekomo zaplanowanym schemacie psucia piłki papierem ściernym podczas tournée po Republice Południowej Afryki w 2018 roku. Jak podaje The Guardian, konferencja prasowa trwała 70 minut i dotyczyła między innymi twierdzeń zawartych w książce Khawaji Sabr.

Cummins oświadczył, że nie wiedział o wniesieniu papieru ściernego na boisko. Jak powiedział, twierdzenia, że on i inni zawodnicy byli „architektami” schematu, są „całkowitym nonsensem”. Podkreślił również, że nie było ogólnego planu stosowania nielegalnych metod ani zespołowych dyskusji, podczas których bowlerzy wydawaliby takie instrukcje.

Spór o książkę Khawaji

Kapitan nazwał Khawaję swoim przyjacielem, ale skrytykował go za, jego zdaniem, lekceważący stosunek do reputacji ludzi i australijskiego krykieta. Cummins powiedział, że wydarzenia sprzed ośmiu lat były traumatyczne dla części uczestników, dlatego jest rozczarowany sposobem, w jaki temat został poruszony w książce.

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Jednocześnie oświadczył, że nie pamięta rozmów ani spotkania zespołu, na którym Khawaja miałby wzywać wszystkich do wspólnego wzięcia odpowiedzialności za incydent. Cummins dodał, że nie planuje wystąpić na drogę sądową, choć w tym tygodniu poinformowano go, że niektóre twierdzenia z książki mogą mieć charakter zniesławiający.

Kultura zespołu i sankcje

Cummins przyznał, że jego zdaniem zespół w 2018 roku miał mentalność zwycięstwa za wszelką cenę, a także przejawiał arogancję i grubiaństwo w stosunku do sędziów i rywali. Powiedział, że pracował nad wykorzenieniem tych cech przez sześć lat kapitaństwa.

W kwestii dochodzenia Cricket Australia zaznaczył, że sama procedura była właściwa, ale kary dla osób zaangażowanych okazały się, w jego osobistej opinii, zbyt surowe. Cummins odrzucił także twierdzenie Khawaji, że nie otrzymał on funkcji kapitana z powodu koloru skóry i pochodzenia, wskazując na potrzebę dowodów dla takiego oskarżenia.

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