W Brazylii kampania wyborcza senatora Flávio Bolsonaro 20 października złożyła do Najwyższego Sądu Wyborczego (TSE) skargę z żądaniem unieważnienia kandydatury prezydenta Luiza Inácio Luli da Silvy w wyborach w 2026 roku. Kampania zwraca się również do sądu o pilne wstrzymanie wysyłania rządowych wiadomości w WhatsAppie dotyczących programów socjalnych, informuje The Rio Times.

Zastrzeżenia wobec rządowych wiadomości

Przedstawiciele Bolsonaro twierdzą, że rząd federalny wykorzystywał dane z portalu Gov.br, Narodowego Instytutu Ubezpieczeń Społecznych (INSS) i urzędu skarbowego do wysyłania spersonalizowanych wiadomości. Dotyczyły one w szczególności programu pomocy pieniężnej dla rodzin o niskich dochodach Bolsa Família oraz programu subsydiowanych aptek Farmácia Popular.

Zdaniem kampanii Bolsonaro wykorzystywanie danych państwowych do takich wiadomości stanowi nadużycie władzy politycznej i ekonomicznej. W skardze wskazano, że kandydaci opozycji nie mają dostępu do podobnych zasobów. Kampania uważa również, że rozsyłanie wiadomości narusza prawo wyborcze, które zakazuje reklamy instytucjonalnej programów rządowych w ciągu trzech miesięcy przed głosowaniem.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Czego domagają się w sądzie

Oprócz zaprzestania wysyłania nowych wiadomości wnioskodawcy proszą o zmianę zdjęcia profilowego rządowego konta GovBR w WhatsAppie na neutralne oficjalne oznaczenie. Domagają się również unieważnienia kandydatur Luli i wiceprezydenta Geralda Alckmina, który jest jego partnerem wyborczym.

W materiałach skargi wspomniano o kontrakcie rządowym obowiązującym od 2021 roku do grudnia 2026 roku, który przewiduje około 170 mln powiadomień miesięcznie. Kampania szacuje jego koszt na 20,4 mln reali rocznie. Dane te i oskarżenia są stanowiskiem wnioskodawców, a nie ustaleniami sądu. W chwili publikacji nie było decyzji TSE, a rząd i kampania Luli nie odpowiedziały na twierdzenia.

Druga tura wyborów prezydenckich w Brazylii jest zaplanowana na 25 października. Mają w niej rywalizować urzędujący prezydent Lula, kandydat Partii Pracujących, oraz Flávio Bolsonaro, kandydat Partii Liberalnej.

Czytaj nas na