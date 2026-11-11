W Izraelu gabinet bezpieczeństwa polecił wojsku zintensyfikować przygotowania do możliwego ataku na Iran — poinformował w środę wieczorem izraelski nadawca publiczny KAN. Informację nadawcy przekazała Anadolu Agency.

Wskazówki dla wojska

Według KAN dyrektywy gabinetu bezpieczeństwa mogą doprowadzić do działań izraelskiego wojska, które mogą wywołać wojnę. W ten sposób nadawca opisał możliwe konsekwencje tych wskazówek.

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Oświadczenie Gadiego Eisenkota

Według KAN wskazówki upubliczniono po tym, jak lider partii Yashar Gadi Eisenkot wydał oświadczenie. Wezwał on premiera rządu przejściowego Binjamina Netanjahu, aby nie prowadził operacji wojskowych, które nie są konieczne i mogą zaczekać do utworzenia następnego rządu.

Ostatnie posiedzenie izraelskiego gabinetu bezpieczeństwa odbyło się 5 października — kilka tygodni przed wyborami w Izraelu, które przeprowadzono 27 października — dodał KAN.

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