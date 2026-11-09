Międzynarodowe badanie z udziałem 800 pacjentów hospitalizowanych z powodu alkoholowego zapalenia wątroby wykazało związek aktywnego używania konopi indyjskich z wyższą śmiertelnością. Według badaczy wśród aktywnych użytkowników konopi śmiertelność była 2,5 raza wyższa.

Dane z 40 ośrodków medycznych

Jak podaje News-Medical, badacze obserwowali pacjentów w 40 ośrodkach medycznych w 13 krajach. Aktywne używanie konopi indyjskich zgłosiło 50 uczestników, czyli 6% badanej grupy. Kolejne 45 osób zgłosiło używanie kokainy, a metamfetaminy, opioidów lub innych substancji narkotycznych używało mniej niż 2% uczestników.

Około 80 dni po włączeniu do badania zmarła jedna czwarta pacjentów. Aktywne używanie konopi indyjskich i kokainy częściej odnotowywano wśród osób z cięższym przebiegiem zapalenia wątroby.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Rokowanie po korekcie danych

Po uwzględnieniu ciężkości uszkodzenia wątroby aktywne używanie substancji, przede wszystkim konopi indyjskich, pozostawało niezależnym predyktorem śmierci u pacjentów z alkoholowym zapaleniem wątroby.

Alkoholowe zapalenie wątroby jest ciężką formą uszkodzenia wątroby spowodowaną spożywaniem alkoholu, która może szybko prowadzić do niewydolności narządowej i śmierci. Według danych przytoczonych w materiale niemal połowa osób z ciężką postacią tej choroby umiera w ciągu 90 dni. Autorzy badania zalecają włączenie oceny i leczenia używania substancji do opieki klinicznej nad takimi pacjentami.

Czytaj nas na