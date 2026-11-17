Premier Kanady Mark Carney i przewodniczący ChRL Xi Jinping podczas spotkania w chińskim Shenzhen uzgodnili rozszerzenie handlu dwustronnego dzięki wzajemnemu złagodzeniu ceł i nowym umowom handlowym. Informuje o tym Anadolu Agency.

Pekin zapewni ulgę celną dla kanadyjskiego eksportu o wartości około 400 mln dolarów kanadyjskich, czyli 279,7 mln dolarów amerykańskich. Lista obejmuje mrożoną wieprzowinę o wartości 116 mln dolarów kanadyjskich, a także ryby i owoce morza o wartości 285 mln dolarów kanadyjskich. Według strony kanadyjskiej od stycznia przywrócono dostęp do handlu o wartości niemal 7,5 mld dolarów kanadyjskich.

Ustępstwa Kanady w sprawie metali

W odpowiedzi Ottawa przedłuży o dwa lata obowiązujące zwolnienia z ceł na niektóre chińskie wyroby ze stali i aluminium, których termin obowiązywania miał upłynąć pod koniec 2026 roku. Kanada rozszerzy także takie zwolnienia na kolejne 32 pozycje taryfowe dotyczące produktów stalowych i aluminiowych, których brakuje na rynku krajowym.

Carney oświadczył, że Kanada i Chiny „ponownie skalibrowały swoje relacje z korzyścią dla obywateli obu krajów”. Według niego porozumienia mają ułatwić podróże, naukę i prowadzenie biznesu między krajami.

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Loty, handel elektroniczny i programy edukacyjne

Kanadyjski premier ogłosił również łączne finansowanie w wysokości 8,85 mln dolarów kanadyjskich na współpracę ekologiczną i stypendia studenckie w Chinach. Wyznaczył rok 2027 Rokiem Handlu Elektronicznego Kanady i Chin oraz poinformował o misji handlowej w 2027 roku.

Air Canada planuje uruchomić loty między Vancouver a Kantonem w maju 2027 roku, a chińskie linie lotnicze zwiększą liczbę lotów do Kanady. Przywódcy z zadowoleniem przyjęli również umowy w dziedzinie sztuki i kultury o wartości ponad 15 mln dolarów kanadyjskich, utworzenie rady liderów firm oraz uruchomienie uniwersyteckiego programu podwójnych dyplomów.

Pogłębianie współpracy odbywa się na tle wypowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa, który po styczniowej wizycie Carneya w Pekinie zagroził natychmiastowym nałożeniem 100-procentowego cła na wszystkie kanadyjskie towary. Trump oświadczył także w Truth Social, że kanadyjski premier rzekomo dąży do przekształcenia Kanady w punkt przeładunkowy chińskiego eksportu.

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