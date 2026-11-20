Kanada nadała proponowanemu rurociągowi Pacific Link, który ma połączyć Albertę z wybrzeżem Pacyfiku, status projektu o znaczeniu krajowym. Według OilPrice inicjatywa jest częścią planu Ottawy dotyczącego dywersyfikacji eksportu energii i zwiększenia dostaw do nabywców w Azji i Europie.

Projekt, wcześniej nazywany West Coast Oil Pipeline, zakłada budowę rurociągu o długości do 1250 km z Alberty do głębokowodnego terminalu w pobliżu Delty w Kolumbii Brytyjskiej. Jego potencjalna przepustowość ma wynieść do 1 mln baryłek ropy dziennie. Oczekuje się, że trasa będzie w dużej mierze przebiegać wzdłuż korytarza Trans Mountain.

Finansowanie i udział społeczności

Władze Alberty szacują koszt Pacific Link na 35,2–43,7 mld dolarów kanadyjskich. Rząd federalny Kanady i prowincja Alberta mają posiadać projekt na równych zasadach, a rozwojem projektu powinna zarządzać Trans Mountain Corporation. Rdzennym społecznościom zostanie zaoferowany co najmniej 10-procentowy udział w projekcie za pośrednictwem federalnych i prowincjonalnych gwarancji kredytowych.

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Pembina Pipeline Corporation dołączyła jako prywatny inwestor z 10-procentowym udziałem ekonomicznym na etapie budowy. Premier Alberty Danielle Smith oświadczyła w marcu, że inwestorzy z Azji i Bliskiego Wschodu, w tym fundusze państwowe, są gotowi nabyć od 15% do 30% udziałów w nowym rurociągu na zachodnie wybrzeże.

Nowe rynki dla ropy i gazu

Stany Zjednoczone pozostają głównym nabywcą kanadyjskich surowców energetycznych: odpowiadały za 90,8% kanadyjskiego eksportu węglowodorów pod względem wolumenu. W 2024 roku Kanada dostarczała do USA 3,9 mln baryłek ropy dziennie, co stanowiło 63,4% całkowitego amerykańskiego importu ropy naftowej.

Ottawa dąży również do zwiększenia eksportu skroplonego gazu ziemnego na inne rynki. Niemiecka państwowa spółka Uniper zawarła w lipcu umowę na zakup do 2 mln ton LNG rocznie przez okres do 20 lat, począwszy od 2032 roku, z przyszłego terminalu Ksi Lisims LNG w Kolumbii Brytyjskiej. Ponadto rząd Kanady przeznaczył 200 mln dolarów kanadyjskich na trzy lata na rozbudowę zakładu Woodfibre LNG w pobliżu Squamish, którego zdolność ma wzrosnąć niemal o jedną czwartą, do 2,6 mln ton rocznie.

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