Rząd Kanady oświadczył, że rosyjscy hokeiści nie zostaną dopuszczeni do młodzieżowych mistrzostw świata w hokeju, które odbędą się w grudniu w Edmonton i Red Deer w prowincji Alberta. Ograniczenia będą dotyczyć również sportowców, którzy już posiadają ważne kanadyjskie wizy, informuje Global News.

Indywidualna ocena sportowców

W oświadczeniu kanadyjskiego sekretarza stanu ds. sportu Adama van Koeverdena wskazano, że kanadyjski urząd ds. imigracji, uchodźców i obywatelstwa będzie indywidualnie oceniać rosyjskich i białoruskich sportowców oraz działaczy i podejmie działania, aby nie dopuścić ich do wjazdu w celu udziału w turnieju.

Niektórzy rosyjscy zawodnicy z ważnymi wizami grają w Canadian Hockey League, która zrzesza trzy czołowe juniorskie ligi hokejowe w kraju. Rosjanie i Białorusini nie byli dopuszczani do jej draftu importowego w latach 2022–2024, jednak później ponownie zezwolono im na udział. Według ligi w tegorocznym drafcie wybrano 32 rosyjskich hokeistów spośród 114 zawodników.

Skład uczestników turnieju

Oświadczenie kanadyjskich władz pojawiło się po decyzji Sportowego Sądu Arbitrażowego z ubiegłego miesiąca, zgodnie z którą Międzynarodowa Federacja Hokeja na Lodzie musi przywrócić Rosję do międzynarodowego hokeja. Norweska Federacja Hokeja na Lodzie oświadczyła, że IIHF poinformowała ją o włączeniu Rosji do turnieju zamiast Norwegii.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Jednocześnie IIHF nie ogłosiła oficjalnie zmiany składu uczestników, a na jej stronie Norwegia nadal figuruje wśród 10 drużyn. Federacje hokejowe Finlandii, Szwecji, Czech i Norwegii oświadczyły, że ich reprezentacje odmówią gry przeciwko rosyjskim hokeistom. Turniej rozpocznie się 26 grudnia.

Stanowisko Kanady

Rosja, państwo-agresor, oraz Białoruś zostały wykluczone z międzynarodowych rozgrywek hokejowych po pełnoskalowej inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę przy wsparciu Białorusi w 2022 roku. Premier Kanady Mark Carney oświadczył w ubiegłym tygodniu, że rosyjscy i białoruscy sportowcy nie mogą występować w Kanadzie w imieniu swoich krajów, dopóki trwa wojna.

Wcześniejsze stanowisko Kanady przewidywało możliwość udziału poszczególnych sportowców w neutralnym statusie. Van Koeverden wyjaśnił, że dotyczy to indywidualnych sportowców, a nie drużyn. Rząd Kanady oświadczył, że nie zmieni tego stanowiska, dopóki Rosja kontynuuje wojnę przeciwko Ukrainie z udziałem Białorusi.

Czytaj nas na