Kanada planuje rozpocząć negocjacje ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi w sprawie traktatu ekstradycyjnego oraz umowy o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych. Ogłoszono to po spotkaniu premiera Kanady Marka Carneya z następcą tronu Abu Zabi, szejkiem Chalidem bin Mohammedem bin Zajedem, w Ottawie, informuje Global News Canada.

Podczas wizyty strony podpisały również umowę o wolnym handlu. Jednocześnie organizacje praw człowieka ostrzegły Ottawę przed pogłębianiem więzi z ZEA z powodu sytuacji praw człowieka w tym kraju.

Stanowisko rządu Kanady

Rzecznik kanadyjskiego Ministerstwa Sprawiedliwości Kwame Bonsu oświadczył, że wzmacnianie międzynarodowego partnerstwa w celu prowadzenia dochodzeń, ścigania i zapobiegania poważnym przestępstwom jest ważne dla bezpieczeństwa Kanadyjczyków. Według niego traktat ekstradycyjny może pomóc w pociąganiu do odpowiedzialności osób oskarżonych lub skazanych za pranie pieniędzy, handel narkotykami lub cyberprzestępczość.

Bonsu zaznaczył, że ZEA rozwijają współpracę w kwestiach ekstradycji i wzajemnej pomocy prawnej z Wielką Brytanią, Irlandią, Belgią, Francją, Włochami, Szwecją i Niderlandami. Umowa o wzajemnej pomocy prawnej, jak powiedział, ma ułatwić wymianę dowodów oraz inne formy pomocy prawnej podczas dochodzeń i postępowań karnych.

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Zgodnie z prawem kanadyjskim, aby doszło do ekstradycji, dany czyn musi być przestępstwem zarówno w Kanadzie, jak i w państwie składającym wniosek. Minister sprawiedliwości Kanady może odmówić wydania osoby, w tym jeśli uzna to za niesprawiedliwe lub nadmiernie uciążliwe, a także jeśli czyn jest zagrożony karą śmierci w państwie składającym wniosek.

Zastrzeżenia obrońców praw człowieka

Przedstawicielka organizacji Inter Pares Amani Khalfan nazwała sytuację dotyczącą bezprawnych i arbitralnych zatrzymań w ZEA przerażającą. Wspomniała o sprawie sudańskiego obrońcy praw człowieka Mohammeda Farouka Salmana Mahmouda, który, jak powiedziała, przez ponad półtora roku przebywał w więzieniu w ZEA bez postawienia zarzutów. Amnesty International informowała, że został uwolniony 22 sierpnia.

Sekretarz generalna kanadyjskiego oddziału Amnesty International Ketty Nivyabandi oświadczyła, że organizacja udokumentowała w ZEA masowe procesy, które nie spełniały standardów rzetelnego procesu, arbitralne zatrzymania oraz wymuszone zaginięcia. Wezwała władze Kanady do zachowania szczególnej ostrożności i niezawierania umowy bez dowodów oraz pełnej pewności co do przestrzegania praw człowieka.

Wcześniej 17 organizacji społeczeństwa obywatelskiego w liście otwartym ostrzegało Kanadę przed bliższymi relacjami z ZEA, twierdząc, że kraj ten przyczynia się do kontynuowania wojny w Sudanie. Abu Zabi zaprzecza oskarżeniom o wspieranie sudańskiego ugrupowania oskarżanego o ludobójstwo. ZEA oświadczyły również, że zamierzają zainwestować w Kanadzie około 70 mld dolarów, a kancelaria premiera poinformowała o znaczących postępach w realizacji tego zobowiązania.

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