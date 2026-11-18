Premier Kanady Mark Carney oświadczył podczas szczytu liderów biznesu Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku w Shenzhen w Chinach, że kraj zamierza czterokrotnie zwiększyć eksport skroplonego gazu ziemnego do Azji do końca dekady. Przedstawił Kanadę jako dostawcę surowców energetycznych i minerałów krytycznych, który dąży do dywersyfikacji handlu w regionie Azji i Pacyfiku.

Handel z Chinami i krajami Azji

Jak informuje Anadolu Agency, Carney zwrócił również uwagę na dyplomatyczny reset relacji z Pekinem, który jest drugim największym partnerem handlowym Kanady. Według niego Ottawa i Chiny niedawno przedłużyły ulgi taryfowe, które przywracają dostęp do rynku dla ponad 90% kanadyjskiego handlu objętego ograniczeniami.

Kraje odnowiły również swap walutowy między bankami centralnymi. Carney powiedział, że mechanizm ten ma zmniejszyć zależność od ograniczonej liczby walut lub pojedynczych kanałów płatniczych.

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Kanadyjski premier nazwał kraj państwem pacyficznym i poinformował o planach podwojenia bezcłowego dostępu do rynków konsumenckich w porównaniu z obecnymi 1,5 mld ludzi. Wspomniał o zakończonych negocjacjach w sprawie wolnego handlu z partnerami w Azji Południowo-Wschodniej, a także o trwających rozmowach z Tajlandią i Indiami.

Minerały i projekty energetyczne

Według Carney’ego Kanada zawarła w ciągu ostatniego roku ponad 50 umów dotyczących minerałów krytycznych z ponad 15 krajami. Jak twierdzi, umożliwiło to pozyskanie 20 mld dolarów kanadyjskich inwestycji, czyli około 14 mld dolarów amerykańskich.

Carney zaznaczył, że od czerwca do Azji wysłano już ponad 11 mln ton skroplonego gazu ziemnego. Poinformował również o postępach w projekcie rurociągu Pacific Link oraz zamiarze pobudzenia krajowych inwestycji o wartości 1 bln dolarów kanadyjskich w ciągu pięciu lat.

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