W Kanadzie rząd federalny zagroził producentowi samochodów Stellantis postępowaniem sądowym w związku z planowaną sprzedażą nieczynnego zakładu montażowego w Brampton w prowincji Ontario. Minister przemysłu Mélanie Joly oświadczyła, że rząd wysłał spółce formalne zawiadomienie o niewywiązaniu się ze zobowiązań i dał jej 30 dni na odpowiedź na wysunięte zarzuty.

Według Joly, jeśli Stellantis nie ureguluje sprawy w tym terminie, rząd zwróci się do sądu. Jak informuje CNBC, władze Kanady uważają, że spółka naruszyła zobowiązania umowne wobec rządu federalnego i pracowników zakładu w Brampton.

Roszczenia rządu

Powodem sporu była umowa Stellantis dotycząca sprzedaży zakładu producentowi pojazdów opancerzonych Roshel. W poniedziałek spółka poinformowała, że zgodziła się sprzedać obiekt, nie ujawniając wartości transakcji. Joly oświadczyła, że w wyniku tego kroku Stellantis może ponosić zobowiązania sięgające setek milionów dolarów.

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Premier Kanady Mark Carney nazwał sytuację w zakładzie w Brampton niedopuszczalną i zdradą pracowników. Przedstawiciel Stellantis nie był od razu dostępny, by skomentować dla CNBC oświadczenia rządu.

Zmiana planów produkcyjnych

Stellantis wcześniej zrezygnował z planów produkcji Jeepa Compassa w zakładzie w Brampton i przeniósł przyszłą produkcję tego modelu do fabryki w Illinois. Spór rozwija się na tle konfliktu handlowego między Kanadą a Stanami Zjednoczonymi, a także amerykańskich ceł na samochody i innych czynników rynkowych.

Dyrektor generalny Stellantis Canada Trevor Longley, według CBC News, oświadczył, że spółka zwróci 24 mln dolarów federalnych subsydiów. To znacznie mniej niż kwota, którą według oceny rządu Kanady spółka musi zapłacić. Stellantis poinformował również o gotowości do negocjacji ze związkiem zawodowym Unifor w celu uregulowania sytuacji pracowników, których reprezentuje.

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