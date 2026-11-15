Kanada zobowiązała się przekazać do 560 mln dolarów kanadyjskich, czyli 392,5 mln dolarów, w ciągu czterech lat na rzecz prowadzonego przez Brazylię funduszu Tropical Forests Forever Facility. Premier Kanady Mark Carney ogłosił to w Manili na Filipinach podczas spotkania z prezydentem Brazylii Luizem Inácio Lulą da Silvą na marginesie szczytu Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej, informuje Asharq Al-Awsat.

Wkład Kanady

Rząd Kanady oświadczył, że finansowanie ma pomóc funduszowi osiągnąć cele dotyczące pozyskania środków, niezbędnych do rozpoczęcia działalności. Władze liczą również, że wkład Kanady pomoże przyciągnąć dalsze inwestycje publiczne i prywatne.

Zobowiązanie jest częścią szerszej obietnicy Kanady, by do 2031 roku przekazać krajom rozwijającym się ponad 13 mld dolarów kanadyjskich międzynarodowego finansowania klimatycznego.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Plany funduszu

Tropical Forests Forever Facility uruchomiono podczas ubiegłorocznego szczytu klimatycznego COP30 w Brazylii. Fundusz ma wzrosnąć do 125 mld dolarów, przy czym około 100 mld dolarów planuje się pozyskać dzięki inwestycjom sektora prywatnego.

Podczas rozmów Carney i Lula omówili również współpracę w handlu, w dziedzinie minerałów o krytycznym znaczeniu, energetyce i obronności.

Czytaj nas na