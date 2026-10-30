Kanada opublikowała strategię bezpieczeństwa narodowego, skoncentrowaną na ochronie suwerenności kraju. Jest to pierwszy taki dokument przedstawiony przez Ottawę od 2004 roku, informuje Breaking Defense.

Suwerenność i relacje ze Stanami Zjednoczonymi

Premier Kanady Mark Carney oświadczył, że świat jest coraz bardziej definiowany przez sporne granice, autorytarną agresję i poważne globalne zagrożenia. Jak zaznaczył, wcześniejsze przekonanie, że położenie geograficzne Kanady, powiązania z innymi państwami i międzynarodowy porządek oparty na zasadach mogą zastąpić własne zdolności państwa do ochrony, nie jest już możliwe do utrzymania.

Strategia zakłada oparte na trzeźwej ocenie sytuacji relacje kooperacyjne ze Stanami Zjednoczonymi, a także rozwój innowacyjnej kanadyjskiej gospodarki. Przedstawiono ją w czasie napiętych negocjacji handlowych Kanady ze Stanami Zjednoczonymi.

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Inwestycje w gospodarkę i obronność

Carney poinformował o zamiarze wzmacniania gospodarki poprzez długoterminowe inwestycje krajowe oraz rozwijania więzi handlowych, które zwiększą strategiczne możliwości kraju. Oświadczył również, że Kanada skoncentruje wysiłki dyplomatyczne na praktycznej współpracy i partnerstwach, a także będzie odbudowywać, przezbrajać i ponownie inwestować w Kanadyjskie Siły Zbrojne.

Kanada dąży do dywersyfikacji więzi gospodarczych i bezpieczeństwa na świecie, w tym z nowymi partnerami na Bliskim Wschodzie, w Afryce i innych regionach.

Dostawy F-35

Niecały tydzień przed ogłoszeniem strategii Kanada otrzymała pierwsze dwa myśliwce F-35. W marcu 2025 roku Ottawa wstrzymała początkowe plany zakupu 88 takich samolotów z powodu sporów handlowych i wypowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa o możliwym przyłączeniu Kanady do Stanów Zjednoczonych. Kanada kupiła dotąd 16 F-35.

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