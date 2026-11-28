W Kanadzie Global Affairs Canada wezwało rosyjskiego ambasadora w Ottawie, aby wyrazić potępienie dla uderzeń rakietowych państwa-agresora Rosji na Polskę. Informuje o tym Agencja Anadolu.

Stanowisko Kanady

W poście w serwisie społecznościowym X kanadyjskie ministerstwo spraw zagranicznych nazwało uderzenia kolejnym przykładem lekkomyślnej agresji Rosji. Oświadczyło, że takie działania zwiększają ryzyko niezamierzonej eskalacji.

Kanada podkreśliła również, że wspiera sojuszników i jest w pełni zaangażowana w obronę terytorium NATO oraz wsparcie Ukrainy.

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Fragmenty rakiet

Polscy prokuratorzy oświadczyli, że zidentyfikowali fragmenty trzech rosyjskich pocisków manewrujących Ch-101, które weszły w polską przestrzeń powietrzną podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę.

Fragmenty znaleziono w Nowym Lipowcu w województwie lubelskim, a także w Rudniku i Młodiczach w województwie podkarpackim. Według wstępnych ustaleń prokuratury wszystkie trzy pociski wyprodukowano w Dubnej w obwodzie moskiewskim państwa-agresora Rosji w październiku lub listopadzie.

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