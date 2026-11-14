Systemy kontroli ruchu lotniczego w Kanadzie działają normalnie mimo ogólnokrajowego wstrzymania lotów w Stanach Zjednoczonych, oświadczył minister transportu Steven MacKinnon. Kanada zaoferowała również Federalnej Administracji Lotnictwa USA pełną pomoc w związku z zakłóceniami.

Możliwe utrudnienia dla pasażerów

MacKinnon poinformował, że Ottawa wie o ograniczeniach, które dotknęły kilka amerykańskich lotnisk, i monitoruje sytuację. Według niego kanadyjskie systemy działają normalnie, jednak podróże do Stanów Zjednoczonych mogą zostać zakłócone z powodu wstrzymania lotów.

Informuje o tym Anadolu Agency. Minister zaznaczył, że rząd Kanady utrzymuje kontakt z NAV CANADA, krajowym dostawcą usług żeglugi powietrznej.

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Działania na kanadyjskich lotniskach

NAV CANADA wdrożyła na kanadyjskich lotniskach działania w zakresie zarządzania ruchem lotniczym, aby bezpiecznie regulować jego natężenie. Rząd Kanady utrzymuje kontakt z tą służbą.

Według MacKinnona Kanada jest gotowa wspierać amerykańskich kolegów w miarę rozwoju sytuacji. Pomoc zaoferowana Federalnej Administracji Lotnictwa USA obejmuje między innymi możliwość przyjmowania w razie potrzeby samolotów lecących do Stanów Zjednoczonych. Minister zapewnił również Kanadyjczyków o normalnym funkcjonowaniu krajowych systemów kontroli ruchu lotniczego.

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