Kanadyjska ultramaratonka Stephanie Case została pierwszą kobietą, która ukończyła 100-milowy bieg Antarctic Ice Ultra na Antarktydzie. 43-letnia sportsmenka pokonała dystans w 17 godzin, 31 minut i 39 sekund oraz zajęła drugie miejsce w klasyfikacji generalnej, informuje NDTV.

38 okrążeń trasy

Zawody odbyły się w oazie Schirmachera na Ziemi Królowej Maud we Wschodniej Antarktydzie. Uczestnicy musieli pokonać 38 okrążeń o długości 4,2 kilometra każde, zmagając się z silnym wiatrem i temperaturą sięgającą minus 35 stopni Celsjusza.

Start przeprowadzono o pierwszej w nocy w niedzielę z powodu trudnych warunków pogodowych. Case powiedziała, że w takich warunkach bieg był testem nie tylko wytrzymałości, lecz także przetrwania, ponieważ organizm zużywał dużo energii na ogrzanie się. Według niej biegacze musieli również utrzymywać tempo i unikać silnego pocenia się, ponieważ wilgoć mogła szybko wychłodzić ciało.

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Cztery osoby dotarły do mety

W tym roku dystans 100 mil rozpoczęło ośmiu sportowców, ale ukończyć go zdołały tylko cztery osoby. Spośród trzech kobiet, które stanęły na starcie, Case była jedyną, która dotarła do mety. Wcześniej 100-milowy Antarctic Ice Ultra ukończyli tylko mężczyźni.

Sportsmenka opowiedziała również o trudnościach z korzystaniem z toalety z powodu zasad bezpieczeństwa biologicznego, które zabraniają pozostawiania czegokolwiek na Antarktydzie. Jak powiedziała, nawet pięciosekundowe zdjęcie rękawic mogło stwarzać ryzyko odmrożenia dłoni. Po ukończeniu biegu Case oświadczyła, że odczuła ulgę i silne emocje.

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