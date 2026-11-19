Naukowcy z Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie wykryli wcześniej nieopisaną dziedziczną formę raka prostaty związaną z mutacjami genu CDK12. Występuje ona niezwykle rzadko, jednak może powodować agresywny przebieg choroby w stosunkowo młodym wieku. O wynikach badania opublikowanego w czasopiśmie Cancer Discovery informuje ScienceDaily.

Pięć przypadków wśród ponad 4 500 pacjentów

Naukowcy przeanalizowali dane genetyczne ponad 4 500 osób z agresywnym rakiem prostaty i znaleźli pięciu niespokrewnionych mężczyzn z dziedzicznymi mutacjami CDK12. U wszystkich pięciu w chwili postawienia diagnozy rak był już przerzutowy — czyli rozprzestrzenił się poza gruczoł krokowy. Pacjenci byli w wieku od 44 do 62 lat.

Wcześniej uważano, że szkodliwe zmiany CDK12 powstają bezpośrednio w komórkach nowotworowych, a nie są dziedziczone. Aby sprawdzić rolę odziedziczonych mutacji, zespół zbadał guzy pacjentów i wykrył charakterystyczny molekularny ślad uszkodzeń genetycznych związany z utratą funkcji tego genu. Zdaniem autorów świadczy to o bezpośrednim udziale mutacji w rozwoju raka.

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Gen może zostać dodany do testów

Według badaczy dziedziczne mutacje CDK12 wykryto u około jednego na tysiąc pacjentów z agresywnym rakiem prostaty. Pomimo tak niskiej częstości naukowcy przypuszczają, że na świecie mogą istnieć setki rodzin z tą cechą genetyczną.

Zespół zaleca włączenie CDK12 do standardowych paneli badań genetycznych pod kątem dziedzicznej predyspozycji do raka prostaty. Technologie wykrywania takich mutacji już istnieją, dlatego potencjalnie może to pomóc w identyfikacji krewnych o podwyższonym ryzyku i zapewnieniu im dokładniejszego nadzoru medycznego, zanim choroba się rozprzestrzeni.

Badanie dało również podstawy do przypuszczeń o możliwym związku dziedzicznych mutacji CDK12 z rakiem jajnika. Kilku mężczyzn z mutacją miało krewnych z taką diagnozą, a u jednej osoby z rakiem jajnika i dziedziczną mutacją CDK12 w guzie wykryto analogiczny ślad genetyczny. Autorzy podkreślają, że do określenia poziomu tego ryzyka potrzebne są dalsze badania.

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